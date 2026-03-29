BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan yazılı mesaj aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan yazılı mesaj aldığı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığının, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamaya göre, mesaj, resmi temaslar kapsamında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmede iletildi.

Mesaj, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği kabul sırasında kendisine sunuldu.

Görüşmenin içeriğine ve mesajın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.