Haberler

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi'de bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ikili stratejik iş birliğini ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Bin Zayid, Orta Doğu turu kapsamında başkent Abu Dabi'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu kabul etti.

Bin Zayid ile Rubio, bölgesel ve uluslararası nitelikteki çeşitli meseleleri görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili yürütülen çabalar, bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışın tesisine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, BAE ile ABD arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri ve ortak çalışma alanları ele alındı.

İki tarafın karşılıklı çıkarlarını gözeten bu ilişkinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin sürdürülmesi konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

Görüşmeye, her iki taraftan çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti