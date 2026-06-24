BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Bin Zayid, Orta Doğu turu kapsamında başkent Abu Dabi'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu kabul etti.

Bin Zayid ile Rubio, bölgesel ve uluslararası nitelikteki çeşitli meseleleri görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili yürütülen çabalar, bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışın tesisine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, BAE ile ABD arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri ve ortak çalışma alanları ele alındı.

İki tarafın karşılıklı çıkarlarını gözeten bu ilişkinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin sürdürülmesi konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

Görüşmeye, her iki taraftan çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.