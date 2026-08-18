BAE ve ABD liderleri işbirliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın çeşitli yönlerini görüştüğü bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Bin Zayid, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın çeşitli yönlerini ele aldı.

Görüşmede, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde BAE ile ABD arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

İki lider ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bu kapsamda yürütülen çabaları ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA