BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bunların küresel yansımalarını ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval'ı başkent Abu Dabi'de kabul etti.

Görüşmede, bölgede tırmanan gerilimin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik tehlikeleri değerlendirildi.

Taraflar görüşmede, bölgede devam eden durumun özellikle küresel enerji güvenliği üzerindeki risklerine dikkati çekti.