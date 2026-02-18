BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Abu Dabi'de ABD'li Senatör Graham ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD'li Senatör Lindsey Graham, bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, Graham'ı başkent Abu Dabi'deki Eş-Şatii Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, BAE ile ABD arasındaki stratejik işbirliği ve dostluk ilişkileri ele alınırken, ortaklığın iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler, bu kapsamda yürütülen diplomatik çabalar ile bölgesel güvenlik ve istikrarı ilgilendiren konuları da değerlendirdi. Orta Doğu'da ve küresel ölçekte barışın pekiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar da görüşmede ele alındı.