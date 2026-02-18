Haberler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Abu Dabi'de ABD'li Senatör Graham ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirme ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD'li Senatör Lindsey Graham, bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, Graham'ı başkent Abu Dabi'deki Eş-Şatii Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, BAE ile ABD arasındaki stratejik işbirliği ve dostluk ilişkileri ele alınırken, ortaklığın iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler, bu kapsamda yürütülen diplomatik çabalar ile bölgesel güvenlik ve istikrarı ilgilendiren konuları da değerlendirdi. Orta Doğu'da ve küresel ölçekte barışın pekiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar da görüşmede ele alındı.

Kaynak: AA " / " + Ahmed Khalifa -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Dün geceki tarihi maçı izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur