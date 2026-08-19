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BAE'den İsrail'in İdlib saldırısına sert kınama

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BAE, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıları kınayarak, bunun Suriye egemenliğinin ihlali ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. BAE, uluslararası topluma saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırılarını en sert ifadelerle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin, güvenliği ile istikrarının tehdit edilmesinin tamamen reddedildiği vurgulandı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun aynı zamanda Suriye ile İsrail arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na da aykırı olduğu ve İsrail'in bu anlaşmaya uyması gerektiği belirtildi.

BAE'nin Suriye'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine ve istikrarına verdiği desteğe, Suriye halkının yanında yer alma yönündeki kararlı duruşuna dikkati çekilen açıklamada, halkın güvenlik, barış, onurlu bir yaşam, barış içinde bir arada yaşama ve kalkınma arzularına yönelik tüm çabaların desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması, gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi ve bölge ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü adımın engellenmesi için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Olay

İsrail savaş uçakları, dün sabah erken saatlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek, silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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