Haberler

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan İran'ın bölgesel politikalarına eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın bölgesel politikalarının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliği olumsuz etkilediğini belirterek, bölgesel ilişkilerin egemenliğe saygı ve iyi komşuluk temelinde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın bölgesel politikalarının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliği olumsuz etkilediği eleştirisinde bulundu.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Basra Körfezi'nden Yemen'e, Lübnan'a ve Irak'a kadar hepimiz İran'ın abartılı bölgesel emellerinin bedelini ödüyoruz. Bölgedeki herhangi bir devletin rolü, güvenlik, istikrar ve ortak refah pahasına olamaz." ifadelerini kullanan Gargaş, bölgesel ilişkileri gözden geçirmenin gerekli ve kaçınılmaz olduğunu belirterek, bunun egemenliğe saygı, "iyi komşuluk ilişkileri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme" ilkeleri temelinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki Ela Naz sırra kadem bastı, şehir seferber oldu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı