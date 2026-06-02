BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan İran'ın bölgesel politikalarına eleştiri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın bölgesel politikalarının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliği olumsuz etkilediği eleştirisinde bulundu.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Basra Körfezi'nden Yemen'e, Lübnan'a ve Irak'a kadar hepimiz İran'ın abartılı bölgesel emellerinin bedelini ödüyoruz. Bölgedeki herhangi bir devletin rolü, güvenlik, istikrar ve ortak refah pahasına olamaz." ifadelerini kullanan Gargaş, bölgesel ilişkileri gözden geçirmenin gerekli ve kaçınılmaz olduğunu belirterek, bunun egemenliğe saygı, "iyi komşuluk ilişkileri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme" ilkeleri temelinde yapılması gerektiğini kaydetti.