BAE, Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırı düzenlenmesini kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesini kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

BAE'nin Irak'tan gönderilen ve Suudi Arabistan hava sahasına girdikten sonra imha edilen 3 İHA ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a giren 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıklamıştı.