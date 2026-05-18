Haberler

BAE, Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırı düzenlenmesini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve BAE'nin dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesini kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

BAE'nin Irak'tan gönderilen ve Suudi Arabistan hava sahasına girdikten sonra imha edilen 3 İHA ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından Suudi Arabistan'a giren 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı

Fenerlilere hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı