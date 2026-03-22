BAE'den, helikopter kazası nedeniyle Türkiye ve Katar'a taziye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'daki helikopter kazasında şehit olan 6 kişi için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "rutin bir görev sırasında teknik bir arıza nedeniyle Katar kara sularında bir helikopterin düşmesi sonucu altı kişinin şehit düşmesi nedeniyle Katar ve Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirterek en içten taziye dileklerini ilettiği" ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin bu elim kazada Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinden şehit olanların yakınları ve ailelerine; Katar hükümeti ve halkı ile Türk hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.