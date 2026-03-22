BAE'den, helikopter kazası nedeniyle Türkiye ve Katar'a taziye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'daki helikopter kazasında şehit olan 6 kişi için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "rutin bir görev sırasında teknik bir arıza nedeniyle Katar kara sularında bir helikopterin düşmesi sonucu altı kişinin şehit düşmesi nedeniyle Katar ve Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirterek en içten taziye dileklerini ilettiği" ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin bu elim kazada Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinden şehit olanların yakınları ve ailelerine; Katar hükümeti ve halkı ile Türk hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi