BAE, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıyı kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesi dışında bir elektrik jeneratörünü hedef alan insansız hava aracı saldırısını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgularken, güvenlik ve egemenlik haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki elektrik jeneratörünü hedef alan "hain terör saldırısının" şiddetle kınandığı kaydedildi.

Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu ve ülkenin güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, barışçıl nükleer enerji santrallerinin hedef alınmasının uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerinin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) kararları da dahil olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar gereğince, bu tür santrallerin korunması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği dile getirildi.

BAE'nin, hiç bir koşulda güvenliğini korumaktan geri durmayacağı, her türlü saldırı ve tehdide karşı egemenlik, diplomatik ve askeri haklarını saklı tutacağı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiği, İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtilmişti. Saldırı sonucu santralin dış kısmında yangın çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
