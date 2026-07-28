BAE’den yapay zeka destekli ilk yargı platformu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yapay zeka teknolojilerine dayalı ilk entegre yargı platformunun açıldığını duyurdu.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bin Zayid, dünyada türünün ilk örneği olan yapay zeka destekli entegre yargı platformunun ülkenin yeni küresel başarılarından biri olduğunu ifade etti.

Bunun, "inovasyonun???????, adalete daha hızlı ve yetkin şekilde ulaşmanın yolu olduğuna dair inançlarını yansıtan bir adım olduğunu" ifade eden Bin Zayid, platformun kamu yönetimi ve yargı alanlarının geliştirilmesinde BAE'nin küresel bir model olma konumunu pekiştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA