Bae: Hava Savunma Sistemlerimiz Gelen Füzeleri Başarıyla Önledi

DUBAİ, 10 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediğini ve olası bir füze tehdidine ilişkin bölgede yaşayanların cep telefonlarına uyarılar gönderildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin fırlatılan balistik füzeleri önlemesi ve savaş uçaklarının insansız hava araçları ile seyir füzelerini etkisiz hale getirmesinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan, potansiyel füze tehdidine ilişkin Dubai'de yaşayanların cep telefonlarına sığınaklara gitmeleri yönünde acil durum uyarıları gönderildi. Ülkedeki bazı havaalanlarının ise operasyonları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua