BAE, İran'dan saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarının ardından Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi. Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığı ve ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.