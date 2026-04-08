Haberler

BAE, İran'dan saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarının ardından Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi. Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığı ve ekiplerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

