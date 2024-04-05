BAE Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa'da 1000 aileye gıda yardımı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Şanlıurfa'daki 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 1000 yardım kolisi, Deniz Feneri Derneğinin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi. Burada araçlara yüklenen yardım kolileri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da belirlenen 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, özellikle Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'e teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.