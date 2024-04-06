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BAE Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Adıyaman'daki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 500 yardım kolisi, Altınşehir Mahallesi'ndeki K4 konteyner kente getirildi.

Yardım kolileri, burada ailelere teslim edilirken, bazı yaşlı ve engellilerin kaldıkları konteynerlere götürülerek teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda kentte belirlenen 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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