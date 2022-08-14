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Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü

Çanakkale'de kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine atan ev sahibinin attığı eski bir çekyat, alt katta sesleri duyup balkondan kafasını uzatan 4 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, yakınları ise hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Bayramiç ilçesinde 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı.

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü

Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Bayramiç Güncel Haberler

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