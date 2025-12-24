Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı
Antalya Manavgat'ta, tartıştığı babası Ali Yıldız'ı tabancayla vurarak öldüren Hasan Ali Yıldız, ağır yaraladığı yengesiyle birlikte jandarmaya teslim oldu ve hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya Manavgat'ta tartıştığı babası Ali Yıldız'ı tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi ağır yaralayan Hasan Ali Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ve savcılıkta ifade vermeyen Hasan Ali Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
