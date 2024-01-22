İzmir'de Tartıştığı Babasını Öldüren Şahıs Tutuklandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evde tartıştığı babası Cihan İnan'ı (46) sırtından bıçaklayarak öldüren Bora İnan (20), tutuklandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bora İnan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evde tartıştığı babası Cihan İnan'ı (46) sırtından bıçaklayarak öldüren Bora İnan (20), tutuklandı.
Burak UÇAR / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel