Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı, savcı 20 yıla kadar hapis istedi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde iş insanı Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ercan İ. (44) ile oğulları Demircan İ. (22) ve Mertcan İ.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde iş insanı Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ercan İ. (44) ile oğulları Demircan İ. (22) ve Mertcan İ. (18) hakkında eylem ve fikir birliği için hareket ettikleri gerekçesiyle 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi. Tetiği çektiği belirlenen Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyi için "Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor" dedi.

İş insanı ve belediye meclis üyesi Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de, kendisine ait iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Birinci, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, olay ile ilgili 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ile tetikçi olduğu ileri sürülen Mertcan İ., 3 Aralık'ta adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlk duruşmada Emircan İ. tahliye edildi, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmalara katılmayan Murat Birinci hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.