Babalar Gününde Aile Kabristanını Ziyaret Eden Acılı Baba

BABALAR GÜNÜNDE AİLE KABRİSTANINI ZİYARET ETMİŞLER

Adana'da sulama kanalına düşen kamyonette kızları Aylin Gül (8) ve Selin (6) ile hayatını kaybeden motosiklet ustası Metin Yıldırım'ın (42), kazadan bir süre önce Babalar Günü nedeniyle babası Süleyman Yıldırım'ın ve aile üyelerinin Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA'

Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu.

Babasının mezarından aldığı bir avuç toprağı da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metin Yıldırım, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" dedi.