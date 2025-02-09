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Babaeski'de Yol Yapım Çalışmaları Başlatıldı

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Babaeski Belediyesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Yayla, altyapı ve üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Babaeski ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha güzel bir Babaeski için çalıştıklarını aktaran Yayla, en kısa sürede alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Sarımsaklı ve Durak mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Sarımsaklı Mahallesi'nde 09.00-13.00, Durak Mahallesi'nde 15.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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