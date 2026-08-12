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Babaeski'de referans parsel tespiti sürüyor

Babaeski'de referans parsel tespiti sürüyor
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Babaeski'de tarım arazilerinin güncel kullanımını belirlemek için uydu verileri ve saha kontrolleriyle referans parsel tespiti çalışmaları devam ediyor. İl Müdürü Gökhan Karaca, çalışmaların tarımsal planlama açısından önemli olduğunu vurguladı.

Babaeski ilçesinde tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla başlatılan referans parsel tespiti çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince uydu verileri doğrultusunda sahada arazi kontrolleri yapılıyor.

Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu ve kullanım amacını inceleyerek kayıt altına alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarım arazilerinin doğru tespiti ve güncellenmesinin tarımsal planlama açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çalışmaların uydu teknolojileri ve saha incelemeleriyle titizlikle yürütüldüğünü aktaran Karaca, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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