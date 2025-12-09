Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda işletmelerinin hijyen koşullarını ve ürünlerin son tüketim tarihlerini denetledi. Ayrıca, ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verilerek, sağlıklı beslenme ve gıda israfını önleme konusunda bilgiler sunuldu.
Babaeski'de gıda üretimi yapan işletmeler denetlendi.
Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin üretim ve satış alanlarını kontrol etti.
İşletmelerin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini de inceledi.
Su verimliliği eğitimleri devam ediyor
Babaeski'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.
Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.
Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.
Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA / Hicran Süngü - Güncel