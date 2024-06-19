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Babaeski'de çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

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Babaeski ilçesinde Taşağıl köyünde çıkan yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Taşağıl köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ekili buğday tarlasına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Babaeski İtfaiye Taşağıl Tarım Yaşam Güncel Haberler

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