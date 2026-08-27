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Babacan: Çalışan, üreten ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor

Babacan: Çalışan, üreten ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde sebze bahçeleri ve seraları ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Babacan, çiftçilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, 'Çalışan, üreten ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor' dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde sebze bahçeleri ve seraları ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Babacan, "Çalışan, üreten ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor" dedi.

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenimahalle Serhat Mahallesi'nde sebze bahçelerine ve seralara gittik. Üreticilerimizin dertlerini yerinde dinledik. Çalışan, üreten, ama geçinemeyen milyonlarca çiftçimizin feryadı Ankara'da da duyuluyor. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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