Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum - Haberler

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Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Babacan, mesajında “Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Babacan, mesajında "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Mesajında Babacan, "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Videoda çalışanlara, emekçilere yer verilirken Babacan'ın şu sözleri duyuldu:

"Bu ülkede çalışan herkes alnının terinin karşılığını almalı. Bu ülkedeki herkes, insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı. DEVA Partisi iktidarında da bunu yaşayacak. DEVA Partisi çiftçilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla; eşitlik, adalet özgürlük için yol çıkacak."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Deva Partisi, Demokrasi, 1 Mayıs, Medya, Güncel, Haberler

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