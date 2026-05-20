Ali Babacan'dan Sumud Filosu'ndaki Aktivistlere Yönelik Muameleye Tepki

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, alıkonulan Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muameleyi "insan onurunu hedef alan" bir yaklaşım olarak nitelendirerek, Türkiye'nin gerekli diplomatik ve siyasi adımları vakit kaybetmeden atması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muameleye tepki gösterdi. Babacan, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu sivillere yönelik yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Alıkonulan Sumud filosundaki aktivistlere yönelik, insan onurunu hedef alan muameleyi en güçlü şekilde kınıyorum."

Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu sivillere dönük bu yaklaşım asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının hak ve itibarını yalnızca kendi sınırları içinde değil, dünyanın neresinde olursa olsun kararlılıkla savunmalıdır.

Türkiye'ye yakışan; bu hukuksuz ve onur kırıcı tavır karşısında gerekli diplomatik ve siyasi adımları vakit kaybetmeden atmaktır."

Kaynak: ANKA
