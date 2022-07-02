Babacan'dan Madımak Mesajı: 'Hem Geçmişle Yüzleşerek Adaletin ve Hakikatin İzcileri Olmak Hem de Yarınları Saygı ve Eşit Vatandaşlık Temelinde Kurmak...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Madımak Katliamı'nda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Hem geçmişle yüzleşerek adaletin ve hakikatin izcileri olmak hem de yarınları saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kurmak zorundayız. Bunu başaracağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 yıl önce Sivas Madımak Otel'de aydınların ve çocukların yakılarak öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, şu mesajı paylaştı:

"Madımak Katliamı'nda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Hem geçmişle yüzleşerek adaletin ve hakikatin izcileri olmak hem de yarınları saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kurmak zorundayız. Bunu başaracağız."

ANKA / Güncel