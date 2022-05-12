Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: "Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: "Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız"

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
 - Güncelleme:
Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: 'Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız” dedi.

İSTANBUL (ANKA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız" dedi.

DEVA Partisi Babacan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kararını onamasına ve siyasi yasak kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Siyaset, Güncel, Haberler

title