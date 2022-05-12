Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: 'Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız'

İSTANBUL (ANKA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız" dedi.

DEVA Partisi Babacan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kararını onamasına ve siyasi yasak kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız."