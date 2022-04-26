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Babacan: Alınan Kararın Hukuki Hiçbir Açıklaması Yoktur

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Babacan: Alınan Kararın Hukuki Hiçbir Açıklaması Yoktur

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin “Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarına ilişkin "Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Deva Partisi, Ali Babacan, Gezi Parkı, Demokrasi, Güncel, Haberler

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