Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan, çocuklarımızı daha güzel yarınlarla buluşturmak için canla başla çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA