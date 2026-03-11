Haberler

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, torunu Z.D.'nin babaannesine saldırarak ziynet eşyalarını gasbetmesi sonucu tutuklandığı bildirildi. Olay, 7 Mart'ta gerçekleşti ve jandarma ekipleri Z.D.'yi hemen yakaladı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde babaannesini darbedip, ziynet eşyalarını gasbettiği iddia edilen Z.D. (24), tutuklandı.

Olay, 7 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Asiye D. (75), torunu Z.D. tarafından darbedildi. Z.D. daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Olayın ardından Z.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşılan Z.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
