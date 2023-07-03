Kurban eti yerine hisse sahiplerine salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma: Talep fazla olunca şarküteriden paketler halinde aldık

Bursa'da bir et restoranı işleten baba ve oğul, vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyen ve bozuk et verdikleri iddiasıyla tutuklandı. Şikayetçi sayısı 235'e çıkarken, mağdurların zararı 1 milyon 700 bin TL olarak belirtildi.

BURSA'da, kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan et restoranı işleten Ali Açıkgöz (56) ile oğlu Enes Açıkgöz (31), vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyip, bozuk et verdikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce 111 olan şikayetçi sayısı ise 235'e çıkarken, mağdurların zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Tutuklanan baba ile oğlunun ifadelerinde vekalet aldıkları kişilere kurban etlerini dağıttıklarını, bin kişiden daha talep gelince bir şarküteriden 22'şer kiloluk paketler halinde et istediklerini ve kimseyi dolandırmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı. İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

'BİN KİŞİDEN DAHA TALEP GELİNCE ŞARKÜTERİDEN ET İSTEDİK'Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Enes Açıkgöz ile yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin yaptıkları savunmalarında, "Biz, et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7'şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik. Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık" dediği öğrenildi. Mağdur olduğunu söyleyen 111 kişinin şikayeti üzerine adliyeye çıkarılan baba ve oğlu, 'Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 111 olan şikayetçi sayısı son iki günde 235'e yükselirken, mağdur olan kişilerin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.