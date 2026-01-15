Haberler

Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ve oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek, tedavi gördükleri hastanelerde bir gün arayla yaşamını yitirdi. Aile, ardı ardına gelen ölümlerle büyük bir üzüntü yaşadı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren Mehmet Çiçek (80) ile oğlu Mahmut Çiçek (55), tedavi gördükleri hastanelerde 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiçek'in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki ölüm haberiyle hüzne boğuldu.

Baba ve oğlundan geriye Mahmut Çiçek'in babasını hastanede ziyaret etiği sırada çektiği fotoğraf kaldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

