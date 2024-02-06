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Baba ve Oğlu Tutuklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ilkokulun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen Mehmet Konak (51) ile oğlu Bilal Konak (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA VE OĞLU TUTUMLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ilkokulun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen Mehmet Konak (51) ile oğlu Bilal Konak (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Tosun Kocaeli Baba Olaylar Güvenlik Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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