Baba ve Oğlu Tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ilkokulun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen Mehmet Konak (51) ile oğlu Bilal Konak (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABA VE OĞLU TUTUMLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ilkokulun bahçesinde Murat Tosun'u bıçakladığı belirlenen Mehmet Konak (51) ile oğlu Bilal Konak (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,