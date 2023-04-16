Dereye düşen kızını kurtarmak için o da atladı! İkisinin de cesedini buldular

Bursa'da fotoğraf çekmek isterken dengesi kaybedip dereye düşen Esma Çiçek ile kızını kurtarmak için dereye atlayan baba Mustafa Bolat boğuldu.

Saat 14.00 sıralarında Samsun'dan kızını ziyaret etmek için Bursa'ya gelen Mustafa Bolat ve kızı Esma Çiçek, Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

KIZINI KURTARMAK İÇİN O DA ATLADI

Burada fotoğraf çekmek isteyen Esma Çiçek, iddiaya göre, dengesini kaybedip, suya düştü. Suya düşen kızının akıntıya kapıldığını gören baba Mustafa Bolat da suya atladı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışmasının sonucunda baba- kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenleri sudan çıkarılan baba- kızın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.