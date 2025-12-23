Tarih dizilerinden etkilenen baba-kız, kursta ok atmayı öğreniyor

GAZİANTEP'te Mustafa Öztuzcu (61), izlediği tarih dizilerinden etkilenen kızı Nisa Öztuzcu'yu (9), okçuluk kursuna yazdırdı. Bir süre sonra Nisa'nın eğitmenlerinin tavsiyesi üzerine baba Öztuzcu da kursa kayıt yaptırdı. Baba-kız 6 aydır kursta ok atıyor.

Kent merkezinde yaşayan Öztuzcu ailesinin kızları 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa, izlediği tarih dizilerinden etkilenerek babasına ok atmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa Öztuzcu, 6 ay önce Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ne başvurarak kızını okçuluk kursuna yazdırdı. Nisa'nın eğitim aldığı sırada ok eğitmenlerinin tavsiyesi üzerine Mustafa Öztuzcu da kursa kayıt yaptırdı. Baba-kız kursta 6 aydır ok atıyor.

'KIZIMIN DERECE YAPMASINI İSTİYORUM'

Kızının bu sporda ilerleyip dereceler almasını istediğini ifade eden Mustafa Öztuzcu, "Atalarımızdan kalma bir spor. İzlediğimiz dizilerden, filmlerden etkilendik. 6 aydır geliyoruz. Öncesinde kızım başladı sonra hocamızın 'Sen de yapabilirsin' demesi üzerine ben de başladım. Hem iyi vakit geçiriyoruz hem de kızım burada arkadaş edindi. Kızımın bu sporda ilerlemesini, yarışmalara katılmasını, dereceler almasını istiyorum. Çok şükür eğitimleri güzel gidiyor. Kendisini göstermeye başladı. Haftada 4-5 gün buradayız. Günlük 3-4 saat çalışıyoruz. Gündüzleri açık alanda çalışıyoruz akşamları da hava soğuk olduğunda kapalı alanda devam ediyoruz" dedi.

'BU SPORDA İLERLEMEK İSTİYORUM'

Nisa Öztuzcu ise okçuluğu çok sevdiğini söyleyerek, "İzlediğim dizide gördüm. Dizidekilerin ok attığını gördüm ve çok etkilendim. Babamdan beni de okçuluğa götürmesini istedim. Okçuluğu seviyorum. Kaslarımı güçlendiriyor. Okçuluk eğlenceli bir spor. Burada arkadaşlarım da var. Birlikte ok atıyoruz. Okuldan çıkıp eve gidip üstümü değiştirip hemen buraya geliyorum. İleride çok iyi bir sporcu olmak istiyorum. Okçuluğu çok seviyorum, inşallah ileride çok iyi bir okçu olurum" diye konuştu.