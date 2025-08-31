Baba, Oğlunu Hırsızlığa Alet Etti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir şarküteri dükkanının önünde babanın küçük yaştaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. Şarküteri ürünleri satan bir dükkanın önüne gelen baba, küçük yaştaki oğluyla birlikte elini ve yüzünü yıkama bahanesiyle iş yerinin önündeki musluğa bağlı hortumdan suyu kullanmak istedi. İş yeri sahibi Edip Irmak, baba ve oğluna izin verdi. Irmak'ın iş yerine girdiği sırada baba, oğluna iş yerinin önündeki mangal kömürünü alıp gitmesini söyledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elini, yüzünü ve başını yıkarak serinleyen babanın, iş yerini sahibinin çalıştığını anlayınca yanına gelen oğluna dükkanın önündeki mangal kömürü poşetini alıp gitmesini söylediği, küçük çocuğun poşeti aldıktan sonra eliyle gitmesinin işaret ettiği görüldü.

'ÇOCUĞUNU HIRSIZLIĞINA ALET ETMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM'

Durumu fark eden ve şüpheliler hakkında şikayetçi olmayan Irmak Edip Irmak, "Dükkana gelen baba, elini yüzünü yıkamak için dışardaki musluğu kullanmayı istedi. Ben de izin verdim. İçerde çalıştığım için önce bir şey anlamadım. Sonra onlar gittikten sonra dükkanın önüne çıktığımda bir poşet mangal kömürün olmadığı fark ettim. İş yerinin güvenlik kamerasını incelediğimde şok oldum. Baba, çocuğuna hırsızlık yaptırmış. Parası çok önemli değil, isteseydi ücretsiz verirdim. Ama çocuğunu hırsızlığına alet etmesine çok üzüldüm" dedi.