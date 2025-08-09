Baba, Oğlunu Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü
Şanlıurfa'nın Kırkpınar Mahallesi'nde bir baba, ailevi sorunlar nedeniyle 26 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Olay sonrası sağlık ekipleri, Müslüm H'nin hayatını kaybettiğini belirledi, baba gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kırkpınar Mahallesi'nde Mahmut H. (61) ailevi problemler yaşadığı iddia edilen oğlu Müslüm H'yi (26) av tüfeğiyle vurdu.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Müslüm H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba Mahmut H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel