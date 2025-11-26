Haberler

Baba Kız Aynı Hastanede Göreve Başladı

Güncelleme:
Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı baba ile kızı, mesleki hayatlarına aynı hastanede devam ederek hastalarına birlikte hizmet ediyor.

DENİZLİ Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Zeki Dağlıoğlu (52), mesleğinin 29'uncu yılında, aynı hastaneye atanan kızı doktor Zeliha Dağlıoğlu (24) ile çalışmaya başladı. Hekim baba ve kızı, aynı iş yerinde hastalarına birlikte şifa dağıtıyor.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan doktor Zeliha Dağlıoğlu, babası operatör doktor Zeki Dağlıoğlu'nun da 2018 yılından bu yana Beyin Cerrahı Uzmanı olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne atandı. Hastaların iyileşmesi için beraber emek veren baba-kız, aynı hastanede görev yapmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Doktor olarak 29 yıldır sağlık hizmeti verdiğini belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Zeki Dağlıoğlu, bu yıl kızıyla aynı hastanede çalıştığını söyleyerek, "Çok sevinçliyim. O da ülkemizde vatandaşlarımıza doktor olarak hizmet ediyor. Beraber aynı yerde çalışmak, ayrıca bir keyif oluşturuyor. Kızım iş yerinde çok disiplinlidir, ikimiz de öyleyiz. Çünkü iş ortamı daha farklıdır, burada baba kızdan ziyade doktor ilişkisi ön planda oluyor ama evde tabii ki baba-kız gibiyiz. Hatta hastanenin kapısından itibaren işler değişiyor. Hastaneden çıktığımız anda yine baba-kız oluyoruz. Kızım Zeliha, öğrenciliğinden bu yana öğrenmeye de her zaman çok meraklıydı. Bu yüzden ev ortamında da genellikle sohbetlerimiz tıp alanından oluyor, mesleğimizle ilgili bilgi alışverişi çok yapıyoruz" diye konuştu.

'BABAMA DANIŞTIĞIM DURUMLAR OLABİLİYOR'

Doktor Zeliha Dağlıoğlu da ilk görev yerinin babasının çalıştığı hastane olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve kendisini şanslı hissettiğini ifade ederek, "Yaklaşık 2 aydır burada babamla beraber çalışıyoruz. Nöbetlerde denk geldiğim zamanlarda tabii ki hastaları sorabiliyorum. Beraber çalışmak gayet keyifli oluyor. Nöbetteyken evde olan babama zaman zaman danıştığım durumlar olabiliyor. Bana yardımcı oluyor" dedi.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
