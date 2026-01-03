BABA İLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Samet Ulutaş ve oğlu Necip Ulutaş için cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlu, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6) için Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Ulutaş ailesinin yakınlarının yanı sıra kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü anne Ümmü Gül Ulutaş (26) da yer aldı. Baba ile oğlu, kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Vehbi SARIHAN/SARIGÖL, (Manisa), (DHA
