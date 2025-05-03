Azzam el-Ahmed, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine Azzam el-Ahmed seçildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ İcra Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta toplandı.

Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, Hüseyin eş-Şeyh'in yerine FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Daha önce bu görevi yürüten Hüseyin eş-Şeyh ise Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden olan 78 yaşındaki Filistinli politikacı Azzam el-Ahmed, geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde de bulunmuştu.