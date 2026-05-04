Azmi Karamahmutoğlu: Borç Batağında Mutlu Vatandaş Görmek İmkansızdır, Mutlu Olanlar Kamu Kaynaklarının Yağmalattırıldığı İktidar Çevresidir

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü anarak konuşmasına başlayan Karamahmutoğlu, Zafer Partisi heyetinin Genel Başkan Ümit Özdağ liderliğinde 8 Mayıs Cuma günü Balkanlar'a gideceğini duyurdu. Karamahmutoğlu, "Makedonya ve Kosova ziyaretlerimiz olacak. Buradaki Türk varlığına olan ilgimiz bir Osmanlı hinterlandına duyulan ilgi sebebiyle değildir. Modern çağdaki ulusal devletlerin varlığına hürmeten oradaki Türk nüfusunun ve kültürünün devamlılığı açısından gösterdiğimiz bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanımız pazarlık masasına itiraz ettiği için mahpus edildi"

Hükümetin terörle mücadele ve "çözüm süreci" politikasını eleştiren Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk sürecine değindi. Karamahmutoğlu, "Hükümet öylesine paniklemiştir ki Türk kamuoyunu Zafer Partisi ayağa kaldırıyor diye bunun olmaması için Zafer Partisi'nin Genel Başkanı'nı özgürlüğünden yoksun bırakarak, siyasetten el çektirerek Silivri Cezaevi'nde mahpus etmiştir, hapse atmıştır. Fakat Zafer Partisi aynı politikaları işlemekten bir an bile geri kalmamıştır. Bu pazarlık masasını dağıtacağız" dedi.

"İki fatihin politikaları PKK'yı Suriye ordusuna entegre etti"

Suriye'deki rejim değişikliği sonrası sığınmacıların döneceği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Karamahmutoğlu, hükümetin Suriye politikasını "fetih" yanılgısı olarak nitelendirdi. Karamahmutoğlu, şöyle konuştu:

"Suriye'de yönetim değiştiği için burada kendilerini fatih olarak görenler vardı. Suriye'nin fethedildiğini söyleyenler vardı. Cumhur İttifakı iktidarının ortakları Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ikilisi böyle ifade ettiler. Kendilerini birer fatih olarak gördüler ve fethedilmiş bir toprağa gider gibi bürokratlarıyla, genel müdürleriyle oralara gittiler. Suriye'de fetih yaptıklarını sanan bu ikilinin politikaları neleri doğurdu?"

Bu iki fatihin politikaları PKK'yı yeni Suriye'nin ordusuna entegre etmiştir. Suriye PKK'sı SDG'yi yeni Suriye'nin ordusuna entegre etmiştir. 4 adet SDG terör tugayı Suriye ordusunun içinde yer almaktadır şimdi. Bunların marifetiyle, bu bizdeki fatihlerin, Suriye fatihlerinin marifetiyle bu olmuştur. Diğer yandan bu Suriye PKK'sı SDG, Suriye devletine imtiyazlı katılımcı olarak statü sahibi edilmiştir. Artık SDG terör örgütü, etnikçi terör örgütü, orada Suriye'de imtiyazlı bir statüye kavuşmuştur. ve bir başka ayrıcalık olarak da Suriye PKK'sına hemen sınırımızda özerk, otonom bir bölge ve yönetim kazandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hemen komşu sınır ülkemizde bütün bunlar olurken, geleneksel terörle mücadele yöntemini, politikasını bir kenara bırakmış ve olan biteni 'Terörsüz Türkiye' propagandasıyla sadece izlemiştir. Geleneksel terörle mücadele politikası terk edilmiş, Terörsüz Türkiye politikasıyla Suriye'de olan biten seyredilmiş ve Suriye PKK'sı orada komşu ülkemizde, sınırımızda statü ve pozisyon elde etmiştir. Hükümetimiz ses çıkarmamıştır. Çünkü içeride Bahçeli-Erdoğan ikilisinin 18 ay önce başlattığı Terörsüz Türkiye yanıltmacası vardı. Evet, Türk kamuoyu yanıltıldı. Terörsüz Türkiye vaadiyle Türk kamuoyu, Türk halkı, Türk milleti yanıltıldı."

"Öcalan göz ameliyatı olmuş. Gazimiz 'Gözlerimi istiyorum' diyordu"

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmelere ilişkin de Karamahmutoğlu, "Öğreniyoruz ki terörist başı bir göz ameliyatı geçirmiş ve pek memnunmuş. Çok daha iyi göreceğini sevinçle söyleyebiliyor. İki gözünü de kaybetmiş olan gazimiz, generalimiz sorduğunda 'Gözlerimi istiyorum komutanım' demişti. Ey PKK ile pazarlık masasına oturanlar; o al-ver pazarlığında lütfen gazi Mehmetçiklerimizin de gözlerini geri isteyin. Veremiyorlarsa şayet, o pazarlık masasını dağıtın" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın borcu 6 trilyon lirayı geçti"

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve gıda enflasyonunun medya aracılığıyla saklandığını öne süren Karamahmutoğlu, halkın borç batağında olduğunu ifade etti. BDDK verilerine atıfta bulunan Karamahmutoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşın bireysel kredi kartı borcu yaklaşık 3 trilyon lira. Hane halkının bankalara olan bireysel borcu 6 trilyon lirayı geçti. Kredili mevduat hesaplarının büyüklüğü ise 814 milyar lira. Bu borç batağında mutlu vatandaş görmek imkansızdır. Mutlu olanlar sadece kamu kaynaklarının yağmalattırıldığı iktidar çevresidir. Bu çevrenin mensubu bireylerin yüzünde ancak gülümseme ve mutluluk görebiliyoruz."

AKP hükümeti hem yasal gereklilik olan ara seçimden hem de toplumsal bir zorunluluk olan erken genel seçimden kaçıyor. Seçimden kaçan AKP, önümüzde iki yıl daha varken bu iki yılı kendi iktidar altında geçirmemizi bekliyor. Önümüzdeki iki yıl daha AKP hükümetinin altında yoksulluk içinde, yoksulluk altında ezilerek geçirmeye kendimizi mahkum ve mecbur görmek istemiyoruz. AKP hükümeti bu iki yılda bizi buna mecbur bırakamaz, bırakmamalı. Çünkü biz bu yoksulluğa, fakirliğe mecbur değiliz. Türkiye'miz AKP kamburunu sırtında taşımaya mecbur değildir. Vatandaşın damarlarında emilecek kan bırakmadığınız için iki yıl daha tutunamayacak ve yapıştığınız bedenimizden kana doymuş bir sülük gibi düşeceksiniz."

