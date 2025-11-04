Haberler

Aziziye Destanı'nın 148. yıl dönümünde tabyalara kadar saygı yürüyüşü yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 9 Kasım'da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek.

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, 9 Kasım'da genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyle, 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlenecek.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl yürüyüş programı gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları'na 9 Kasım'da yapılacak yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami minarelerinden "Ey Erzurumlular. Ey ahali. Moskof, Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin." çağrıları yapılacak.

Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşacak vatandaşlar, sabah namazı sonrası okunacak selalar eşliğinde Karskapı Şehitliği'ne yürüyüp burada toplanacak.

Top atışıyla beraber Erzurumlular, ellerindeki Türk bayrakları ile Top Dağı'nda yer alan ve "93 Harbi" sırasında düşmek üzere iken camilerden yapılan çağrıyla askerlerin yardımına koşan halkın destekleriyle düşmanın bozguna uğratıldığı Aziziye Tabyaları'na kadar yürüyüş yapacak.

"Erzurum Tarihine Yürüyor" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle, 148 yıl önce Aziziye Destanı'nda ortaya konan ruhu yaşatmak, ecdada vefa göstermek ve milli şuuru diri tutmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.