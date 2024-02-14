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Küçükçekmece'de Ak Parti Belediye Başkan adayına silahlı saldırı

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Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Aziz Yeniay AK Parti Güvenlik Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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