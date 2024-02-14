Küçükçekmece'de Ak Parti Belediye Başkan adayına silahlı saldırı
Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.
Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 1 'i kadın toplam 26 kişi adliyeye sevk edildi.