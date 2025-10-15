Aziz Yeniay'a Yönelik Silahlı Saldırı Davasında İkinci Duruşma

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradığı davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda görüldü. Yaşları 18'den küçük olan şüphelilerin de aralarında bulunduğu davada 43 sanık hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, şikayetçi kişilerin beyanları alındı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, 10 Şubat 2024 tarihinde bir dernekte gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında derneğin önüne gelen bir aracın camlarından ateş açıldı. Olayda 1 tam otomatik uzun namlulu silah ve 4 tabanca kullanıldı. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Ebru Güneş D.'yi ağır yaraladı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 61 şüpheliyi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt liderleri için 131 yıla kadar, saldırıyı gerçekleştiren araçtaki tek yetişkin sanık Mazlum Doğan için 125 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise işledikleri suçlar belirtilerek, çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmesi istendi.

Olaya ilişkin ikinci duruşma bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görüldü. Salonda şikayetçiler, tanıklar, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma şikayetçi kişilerin beyanlarının alınması ile başladı.

'BULUNDUĞUMUZ SOKAKTAN SİLAH SESLERİ GELDİ'

Şikayetçi Y.Y., "Olay, seçim günüydü. Aziz Yeniay'ın yanında seçim çalışması için koruma ekibinde görevliydim. Biz hem o sırada hem içeride, hem dışarıda çevre güvenlik tedbiri alıyorduk. Toplantı bitmeye yakındı. Ekip amiri dışarıda bulunun dedi. Tedbir amaçlı ben dışarı çıktım. O sırada bulunduğumuz sokağın kesiminde bulunan girişte silah sesleri geldi. Ben o sırada gelen aracı görmedim. Aracı kamera kayıtlarını izlediğimizde fark ettim. 'Eğilin' diye bağırdık silah atış sesi kesilir kesilmez. Ateş edenleri bizzat görmedim" dedi.

Şikayetçi B.Ç. ise, "O gün de seçim çalışması kapsamında dernek ziyareti vardı. Bizim haricimizde en fazla 4-5 kişi yürüyordu. Kalabalık daha ziyade derneğin girişindeydi. Saniyeler içinde bir silah sesi duyduk. Bu sırada ekip araçlarının yanındaydım. Kısa bir saniyede uzakta olan sesler yakınımıza geldi. Y.Y.'nin eğil demesi üzerine biz eğildik ateş eden aracı ve şahısları görmedik. Kameralara baktığımızda beyaz renkli bir araç olduğunu gördük, kısa ve uzun namlulu silahlarla ateş edildiğini izledik. Sesler kesildiği zaman bir bayanın yere düştüğünü gördük ciddi şekilde başından yaralanmıştı. Ambulans çağrıldı. Ateş edenler belli bir hedef gözeterek ateş etmedi hedef gösterselerdi zayiat çok olurdu" dedi.

Duruşma yarına ertelendi.