Aziz Nesin Anısına 'Memleketin Kısmeti' Tiyatrosu Bayramiç'te

Aziz Nesin Anısına 'Memleketin Kısmeti' Tiyatrosu Bayramiç'te
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Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Memleketin Kısmeti' adlı oyun, 6 Aralık'ta Bayramiç'te tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda Işıl Poyraz ve Bülent Ateşoğlu gibi değerli oyuncular sahne alacak.

(ÇANAKKALE) - Türkiye çağdaşlaşma tarihinin en önemli isimlerinden Aziz Nesin'in anısına, Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen "Memleketin Kısmeti", 6 Aralık'ta Bayramiç'te tiyatroseverlerle buluşacak.

Bayramiç Halk Eğitimi Merkezi'nde 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de "Memleketin Kısmeti" seyirciyle buluşacak. Oyunda; Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergun ve Tahsin Murat Demirbaş başta olmak üzere değerli oyuncular sahne alacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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