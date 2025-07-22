Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenen kurban çalışmaları kapsamında Mısır'da 1000 büyükbaş kurban kesimi yapıldı.

Kurbanların etleri modern et entegre tesislerinde işletilerek, Gazze'ye sevk edilmek üzere konserveler haline getirildi.

Konserveler peyderpey savaş mağduru ihtiyaç sahibi Gazzelilerin temel gıda ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılıyor.

Vakıf, Gazze'de günlük ihtiyaçlara yönelik çalışmalarına da ağırlık verdi.

Bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi binlerce aileye düzenli olarak ekmek, su, gıda ile sebze dağıtıldı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarının her ay düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

Eryılmaz, yardımların ağırlıklı olarak ekmek, su, gıda ve sebzeden oluşacağını kaydetti.

Vakıf, Mısır'da yaşayan Gazzeli ailelere de destek veriyor.

Mısır'da, hiçbir geliri olmayan 2 binden fazla aileyi düzenli destekleyen vakıf, üniversite harçlarını ödeyemeyen Filistinli öğrencilere de maddi destek sağlıyor.

Bu ülkede belirli kurum ve hastanelerle anlaşma yapılarak, Gazzeli kanser ve ağır hastaların tedavilerinin de gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'deki Gazzeli ailelere aylık market kartı ve nakdi yardım dağıtan vakıf, üniversite öğrencilerine de burs ile yurtlarda barınma desteği sağlıyor.