Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü ile tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLK KEZ KONUŞTU

Aziz İhsan Aktaş hakkındaki "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Aktaş serbest kalmasının ardından ilk kez konuştu.

"BEN BURADAYIM, İSTANBUL'DAYIM"

TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuşan Aktaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Aktaş şunları söyledi: "Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

"TÜRKİYE'DE KALACAKLAR MI, YOKSA KAÇACAKLAR MI?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?