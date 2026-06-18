Haberler

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek - 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda devam ediyor. 26 sanık tahliye edildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşmasının görülmesine devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek. Bugünkü duruşma, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalarla devam edecek.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler

Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak

Bombayı patlattılar! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Uzman isimden 3 il için dikkat çeken deprem açıklaması
İran ile mutabakat zaptını imzalayan Trump: Bu kolay değildi

110 gün sonra gelen imza! Tek cümlesiyle her şeyi anlattı
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay İzmir'de yaşandı: Erkek kedimiz doğurdu
Ronaldo'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu hiç acımadılar